شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب أسامة هيكل برد ما تقاضاه نظير عمله بمدينة الإنتاج لمخالفته الدستور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، والتى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تعقيب من النَواب علي بيان َوزير الدولة للإعلام، عن تنفيذ برنامج الوزارة خلال العامين الماضيين.

وقال "سالم": "بصفتى نائب عن الشعب وحارس على أمواله، أطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورا لخزينة الدولة".

واستكمل سالم كلمته، قائلا: "الوزير استهل كلمته بأن هناك خلط لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام والتى تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور ، والمواد من 211 حتي 213 " .

وأكد سالم أن ما يذكره الوزير فيه خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف سالم، أن الوزير ينسب لنفسه علي غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، موجهًا سؤال له عن صرف مبلغ 8.5 مليون جنيه فى شراء أصول خلال 6 شهور وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.

واختتم سالم كلمته، أن فى ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء على الدولة، وفى ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة، بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء مالية، فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها.