شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لجان نوعية بمجلس النواب تلغى اجتماعاتها اليوم وتؤجلها لوقت لاحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت 9 لجان نوعية بمجلس النواب إلغاء اجتماعاتها التى كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة للمجلس، على أن تحدد مواعيد أخرى بديلة لهذه الاجتماعات فى وقت لاحق.

واللجان النوعية التي ألغت اجتماعاتها، كالتالى: (الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الشئون العربية، الاقتراحات والشكاوى، الطاقة والبيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية).

كما تقرر إلغاء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى كان مقررا عقده غدا الأربعاء 20/1/2021.

وكان من المقرر أن تناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

أما لجان (الشئون العربية، الاقتراحات والشكاوى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات)، فكان من المنتظر أن تواصل مناقشة خطة عملها لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وكان من المقرر أن تستعرض لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه.

أما لجنة الخطة والموازنة، فكان من المقرر أن تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، ويتناول اجتماعها أيضا، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، واجتماع لجنة الإدارة المحلية، كان سيتناول عرض التقارير التي تم الانتهاء منها في الفصل التشريعي الأول والتي كانت نتاج جلسات الاستطلاع والمواجهة بحضور كافة الجهات المعنية وممثلي المجتمع المتخصص والمدني.