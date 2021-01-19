المغرب / إكتشاف أوّل حالةٍ مصابة بـ"كورونا المتحوّر"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الاثنين، إكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس "كورونا" في البلاد، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن قادم من إيرلندا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة المغربية إنه في إطار الرصد الوبائي، "سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس "كورونا" المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة إنطلقت من ميناء مرسيليا".

وأضافت أن المواطن لا تظهر عليه أي أعراض "ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء".

وقالت الوزارة إنه جرى التعامل معه ومع مخالطيه وفق النظام الصحي الجاري العمل به في المغرب.

وقررت السلطات المغربية كإجراء وقائي "منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا من الولوج إلى التراب الوطني إبتداء من 19 جانفي الحالي وحتى إشعار آخر".

سكاي نيوز