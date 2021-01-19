الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن رصد 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 10 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 104341.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 3 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الوفيات إلى 2843 وأشار إلى تماثل 183 حالة جديدة للشفاء، بما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 70 ألفاً و993.