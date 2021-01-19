نائب رئيس وزراء بولندا في مستشفى إثر إصابته بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدخل ياتشيك ساسين نائب رئيس الوزراء البولندي إلى مستشفى وارسو لتلقي العلاج بعد إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة أصول الدولة.

كان المتحدث قد أعلن الخميس الماضي أن نتيجة نائب رئيس الوزراء لاختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية.

ومنذ ظهور وباء كورونا، وضع نائب رئيس الوزراء في الحجر الصحي مرات عدة.

وسجلت بولندا، خلال الأيام القليلة الماضية، بضعة آلاف من الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا. وأعلنت السلطات البولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4800 حالة جديدة.

ومنذ بداية الوباء، أحصيت رسمياً أكثر من 41,4 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة أكثر من 210 آلاف حالة في حين بلغ عدد الوفيات نتيجة للإصابة بالمرض في بولندا ما يقرب من 33700 حالة.