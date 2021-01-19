مرشحة بايدن للأمن القومي: لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 9:55 مساءً

قالت مرشحة الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الأمن القومي ”أفريل هينز“، اليوم الثلاثاء:“نحن على مسافة بعيدة من عودة إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي“.

وأكدت أمام أعضاء الكونغرس، أن بايدن“أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام سيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه.. وأعتقد صراحة أننا على مسافة بعيدة من هذا“، بحسب رويترز.

في السياق نفسه، شددت هينز على أنه “لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي”.

وفيما يتعلق بالصين، قالت“أفريل هينز“ إنها تؤيد اتخاذ موقف قوي أمام التهديد الذي تشكله.

وأضافت: “نهجنا إزاء الصين يجب أن يتطور ويواكب الواقع الذي نراه اليوم والمتمثل في وجود الصين التي لديها نزعة قوية للهيمنة وبسط النفوذ.. أؤيد اتخاذ موقف قوي، بمعنى التعامل مع التحدي الذي نواجهه”.