قبل تنصيبه … بايدن يدعو الجمهوريين والديمقراطيين إلى مشاركته “الصلاة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 8:40 مساءً

قبل حفل تنصيبه الذي سيتم غدا، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زعماء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين إلى المشاركة معه في صلاة صباح يوم الأربعاء في واشنطن.

ووافق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي كان حتى الآونة الأخيرة أحد أقرب حلفاء ترامب، على المشاركة في هذه الصلاة في كاتدرائية القديس متى، وفق ما أعلن مكتبه.

ووُجّهت الدعوة أيضاً إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي.

وانتُخب بايدن الكاثوليكي الملتزم البالغ 78 عاماً، في 3 نوفمبر رئيساً للولايات المتحدة، واعداً بتحقيق ”مصالحة“ في أمريكا التي كانت منقسمة جداً خلال عهد دونالد ترامب.

وخلال السنوات الأربع الماضية، اتُهم الملياردير الجمهوري بتحريض الأمريكيين على بعضهم البعض، وأثارت الحملة التي قادها بعد هزيمته في الانتخابات التوتر.

ويقول ترامب إنه وقع ضحية عمليات تزوير لم يقدّم أبداً دليلاً يثبتها ورفض الإقرار بهزيمته وزرع الشكوك في نفوس أنصاره الذين شنّ أشرسهم هجوماً على مقر الكونغرس في 6 يناير.

وأثارت أعمال العنف هذه التي لم تتمكن قوات الأمن من استباقها، صدمة في البلاد وأدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في واشنطن قبل حفل تنصيب بايدن.