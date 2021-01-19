المرشحة لوزارة الخزانة الأمريكية: قيمة الدولار يجب أن تحددها الأسواق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 7:58 مساءً

قالت جانيت يلين، التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخزانة، إن قيمة الدولار والعملات الأخرى يجب أن تحددها الأسواق.

وأدلت يلين بتعليقاتها، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع للتصديق على ترشيحها.

واعتبرت المرشحة المحتملة أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعارض محاولات دول أخرى للتلاعب على نحو مصطنع بقيم العملات لكسب مزايا في التجارة، وأن استهداف أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية ”غير مقبول“.

وأضافت أن من الواضح أن الصين هي المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة، وأكدت تصميم إدارة بايدن على التصدي لما سمته ممارسات الصين ”التعسفية وغير النزيهة وغير المشروعة.“