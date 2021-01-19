مراسم بطريقة غير مسبوقة.. “حقل أعلام” يمثل ويعوض حضور الأمريكيين في حفل تنصيب بايدن- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قررت السلطات الأمريكية، إجراء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم غد الأربعاء، بطريقة غير مسبوقة، بسبب الإجراءات الأمنية، وكذا الإترازية من انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون الشعب الأمريكي ممثلا بطريقة مثيرة.

وسيكون الحضور عبر استعراض أكثر من 200 ألف علم لتمثيل الشعب الأمريكي، في ما أطلق عليه “حقل الأعلام”، بحسب إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية. وسيمتد “حقل الأعلام” على طول متنزه “ناشيونال مول”، أمام النصب التذكاري في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وستمثل هذه الأعلام الشعب الأمريكي الذي لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا.

أما ولايات الدولة الأمريكية وأقاليمها فستكرم من خلال إضاءة المتنزه الممتد من نصب واشنطن إلى مبنى الكابيتول بـ 56 عمود إنارة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أن البنتاغون سوف يفحص، أمنيا، عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن، كإجراء احترازي لمضاعفة جهود تأمين مجمع الكابيتول، قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في تغريدة أمس الاثنين، نقلا عن ميلر أنه “كما هو معتاد بالنسبة للدعم العسكري للأحداث الأمنية الكبيرة، ستقوم الوزارة بفحص رجال الحرس الوطني الموجودين في واشنطن العاصمة”.

وأضافت أنه “في حين أننا لا نملك معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من الداخل، فإننا لا ندخر وسعا في تأمين مبنى الكابيتول”.

وتابعت: “غالبا ما يتم هذا النوع من التدقيق من قبل جهات إنفاذ القانون للأحداث الأمنية الهامة. ومع ذلك، في هذه الحالة، يكون نطاق المشاركة العسكرية فريدًا”.