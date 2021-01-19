مراكش الأكتر تضررا.. انخفاض حركة النقل الجوي بمطارات المملكة بأزيد من 71 في المائة خلال 2020

جدة - عبدالحي حسين - أفاد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الثلاثاء، أن حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية سجلت، خلال سنة 2020، انخفاضا بنسبة 71,48 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، مستقبلة بذلك 7.150.277 مسافرا مقابل 25.075.095 مسافرا خلال السنة التي قبلها.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه خلال شهر دجنبر 2020، استقبلت مطارات المملكة 622.934 مسافرا، مقابل 2.038.856 مسافرا المسجلة خلال شهر دجنبر 2019، أي بتراجع قدره 69,45 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي سبقتها (2019).

وحسب معطيات المكتب، فإن مطار محمد الخامس استقبل حوالي 49 في المائة من الحركة الإجمالية للنقل الجوي، وهو ما يمثل 302.656 مسافرا، عوض 855.316 مسافرا التي سجلها في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض قدره 64,61 في المائة.

كما اتخذت باقي المطارات المنحى ذاته بتسجيلها معدلات نمو منخفضة، إذ سجل مطار مراكش المنارة انخفاضا بنسبة 87,83 في باستقباله لـ 63.891 مسافرا مقابل 525.179 مسافرا المسجلة خلال شهر دجنبر 2019، بينما تراجعت حركة النقل الجوي بمطار أكادير المسيرة بنسبة 77,89 باستقباله لـ 36.014 مسافرا.

وفي ما يخص حركة النقل الجوي الداخلي خلال شهر دجنبر، أبرز المكتب أنها سجلت استقبال 117.908 مسافرا، بانخفاض بلغت نسبته 51,99 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

أما حركة النقل الجوي الدولي، التي تمثل أكثر من 80 في المائة من الحركة الإجمالية للنقل الجوي، فقد شهدت تراجعا بنسبة 71,84 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، مسجلة بذلك 505.026 مسافرا.

وهم هذا الانخفاض جميع الأسواق، خصوصا أوروبا التي تستحوذ على 67 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي، بتراجع قدرت نسبته بـ 70,47 في المائة.

بينما بلغت حركة الطائرات المسجلة خلال شهر دجنبر 2020 بمطارات المملكة ما مجموعه 7.224 حركة طائرات، بانخفاض قدره 60,22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي قبلها، إذ استحوذ منها مطار محمد الخامس على 49,67 في المائة، ومطار مراكش المنارة على 9,62 في المائة ومطار أكادير المسيرة على 6,10 في المائة.

وبدوره سجل نشاط الشحن الجوي خلال شهر دجنبر 2020 انخفاضا بنسبة 34,82 مقارنة بالشهر نفسه من 2019، إذ تم تسجيل 6.209,48 طن مقابل 9.526,98 طن المسجلة في دجنبر 2019.

وفي ما يتعلق بالخمس خطوط الأولى من حيث عدد المسافرين، فقد تصدر الخط الجوي (محمد الخامس – باريس أورلي) القائمة خلال شهر دجنبر بحصة 6,42 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي، متبوعا بـ (مراكش – باريس أورلي) بحصة 3,73 في المائة، ثم (محمد الخامس – باريس شارل دو غول) بحصة 2,62 في المائة.