خلال أسبوع.. وفاة 15 شخصا وإصابة 1808 آخرين بحوادث السير في المملكة

جدة - عبدالحي حسين - لقي 15 شخصا مصرعهم فيما أصيب 1808 آخرون بجروح، إصابات 58 منهم بليغة، في 1396 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يناير 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا و965 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و776 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و189 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و482 ألفا و600 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3962 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5696 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 118 مركبة.