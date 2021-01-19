التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1246 بكورونا.. الثلثين في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 544 حالة جديدة، منها 417 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 266 حالة، منها 71 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 114 حالة، منها 40 بالقنيطرة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 70 حالة، وبجهة سجلت الشرق 79 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 61 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 33 حالة، ثم 33 حالة بدرعة تافلالت، و720 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و12 حالة ببني ملال خنيفرة، و12 حالة بجهة كلميم واد نون، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.