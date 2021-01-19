إحصائيات منظمة الصحة العالمية: الإمارات أجرت ثلث المسح في إقليم شرق المتوسط

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن دولة الإمارات أجرت ثلث فحوصات المسح لكشف فيروس كوفيد ـ 19 التي أجريت في إقليم شرق المتوسط منذ انتشار الجائحة في دول الإقليم، وفقا للبيان.



وأشارت إلى أن الإمارات نفذت حتى الآن ما يزيد على 23.8 مليون فحص من أصل 79 مليونا بنسبة 30% من إجمالي الفحوصات التي أجريت في دول الإقليم البالغ عددهم 22 دولة.

وسجل إقليم شرق المتوسط اليوم 10 آلاف و821 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19 ليرتفع إجمالي الإصابات التراكمية إلى 5.4 ملايين إصابة بواقع 739 إصابة لكل 100 ألف من السكان، فيما سجلت 109 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 128.8 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي سجلت فيه حالات الشفاء 4 ملايين 757 ألف حالة في دول شرق المتوسط.

وأشارت البيانات الجديدة إلى أن إيران تتصدر الدول دول الإقليم إصابة بفيروس كوفيد ـ 19 بواقع مليونا و342 ألف إصابة يليها العراق بـ 609 آلاف إصابة ثم باكستان 523 ألف إصابة ثم المغرب 460 ألف إصابة، يليها الخليج 365 ألف إصابة ثم الأردن 315 ألفا.