العراق يعلن يوم العاشر من اكتوبر المقبل موعدا للانتخابات المبكرة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

قررت الحكومة العراقیة، الیوم لثلاثاء، تحدید العاشر من شھر اكتوبر المقبل موعدا جدیدا للانتخابات النیابیة المبكرة بدلا عن الموعد السابق الذي كان مقررا في السادس من یونیو المقبل.



وذكر بیان حكومي، ان مجلس الوزراء العراقي صوت بالاجماع، على تحدید العاشر من اكتوبر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النیابیة المبكرة.

وسبق للقوى السیاسیة العراقیة ان اتفقت على اجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة حكومة عادل عبد المھدي، اثر احتجاجات شعبیة واسعة شھدتھا البلاد اواخر العام 2019.

ویبقى حسم الموعد النھائي للانتخابات المبكرة رھنا بحل البرلمان العراقي لنفسه واصدار مرسوم جمھوري بالموعد المحدد من الرئیس برهم صالح.