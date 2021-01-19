اليمن.. ابوبكر العطاس يرسل رقية عزاء في وفاة عبدالله بن علي بن سالم بن الامام احمد بن حسن العطاس

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

بعث المهندس حيدر ابوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء الاسبق بالجمهورية اليمنية مستشار رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة الحبيب المنصب عبدالله بن علي بن سالم بن الامام احمد بن حسن العطاس



جاء نصها

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

الى ابناء الفقيد محمد وصالح وحسن وكافة افراد اسرة الفقيد تلقينا بعظيم الاسي نباء وفاة المنصب ولا يسعني الا ان اتقدم اليكم بخالص التعازي وعظيم المواساة وما يعزينا ان

مناقب الفقيد من الصعب حصرها فقد الهمه الله الحكمه مما مكنه من القيام بدوره في مجتمع حضرموت فقد ساهم في تعزيز السلم الاهلي واصلاح ذات البين وفض النزاعات واعمال البر والاحسان ، وبرحيله خسرنا سند وعون وقد فجعنا برحيله نسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة وان يغفر ذنبه وان يعلي مقامه في عليين مع عباده المنعم عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وان يتقبل الله عنه احسن ما عمل وان يتجاوز عن سيئاته .

عظم الله اجركم في مصابنا ومصابكم وندعو الله ان يلهمنا ويلهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله