اعتداء إرهابي على أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب بغداد

المناطق - وكالات

تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال محافظة بابل جنوب بغداد إلى اعتداء إرهابي.

وأفادت خليةُ الإعلام الأمني العراقية اليوم في بيان صحفي أن عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي اعتدت على بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل، مشيرة إلى أن قوة أمنية باشرت عملية تفتيش بحثًا عن العناصر الإرهابية التي قامت بهذا العمل الإرهابي.