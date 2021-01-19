شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان توافق على الاستخدام الطارئ لـ«سينوفارم» و«إكسفورد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أسترازينكا – آكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، أنها اعتمدت اللقاحين المذكورين للاستخدام الطارئ، وذلك بعد تقييم معايير السلامة والجودة.

وأضافت أنها ستراجع اعتمادها بهذا الخصوص بعد إجراءات إعادة تقييم معايير السلامة والجودة والفعالية للقاحين مع مرور كل ثلاثة أشهر.