حريق هائل يغلق محطة مترو بالعاصمة الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشب حريق هائل في مستودعات للبضائع بأحد الشوارع الشهيرة بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى إحدى محطات المترو، ما استدعى إغلاقها.

ووفق إعلام محلي، اندلع حريق ضخم في عدد من المخازن الواقعة بشارع "شوش" الشهير في طهران، ليطال أحد أرصفة محطات المترو في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن سيد جلال المالكي، المتحدث باسم خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران قوله، إنه:" تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، وجرى إرسال ضباط من عدة مراكز إطفاء على الفور إلى مكان الحادث مع المعدات الكاملة."

وأضاف المالكي، أنه :" تعرضت شركة شحن لحريق انتشر في عدة مستودعات تابعة للشركة".

وتابع: "نظرا لشدة الحريق، فإن الدخان الناتج عنه يمكن رؤيته من مسافة ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ".

من جانبه، قال فرنوش نوبخت، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مترو طهران وضواحيها: "نظرًا لأن هذا الحادث كان بالقرب من محطة مترو شوش، فقد تقرر تعطيل هذه المحطة حتى إشعار آخر."

ولفت إلى أنه تم إغلاق محطة المترو حفاظاً علي السلامة الكاملة للمواطنين .

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسبب انفجار، في حريق ضخم بوحدة للمركبات العطرية داخل مصنع للبتروكيماويات، جنوب غرب إيران.

ويأتي الحريق الجديد ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها إيران منذ يوليو/ تموز الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء إلى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني.

وفي أغسطس/آب الماضي، اعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لأول مرة، عن أن حادث انفجار مستودع داخل منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، كان عملا تخريبيا.

ويرى خبراء أمنيون، أن مجموعة العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية والمصانع داخل إيران تؤشر على انهيارها الأمني.