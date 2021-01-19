مقتل 4 بينهم مسؤولين في تفجير لـ"الشباب" بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 صوماليين بينهم مسؤولين محليين اثنين، الثلاثاء، في تفجير لغم أرضي تبنته حركة الشباب الإرهابية بضواحي مقديشو الجنوبية.

وبحسب وسائل إعلام صومالية فقد استهدف التفجير سيارة تقل المسؤولين المحليين لمنطقة غرسبالي من بينهم نائب رئيس الأمن والسياسية بالإدارة المحلية يدعى علي محمد معلم، ورئيس نقابة الشباب عبدالرشيد دوبد، بالإضافة إلى 2 من عناصر الحرس الأمني المرافق للمسؤولين.

وبحسب المصادر فقد أسفر الانفجار عن وقوع إصابات بين المدنيين قرب موقع الهجوم، ووصلت قوات الأمن للمنطقة وقامت بعمليات أمنية محدودة دون إعلان تفاصيل أخرى وانتشال جثث من موقع الهجوم.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وفق بيان نقلته مواقع إخبارية محسوبة عليها.

وتزاد وتيرة الهجمات الإرهابية عبر الألغام الأرضية التي تستهدف المدنيين والمسؤولين على حد سواء في وقت يستعد فيه الصومال لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.