ألمانيا: السودان ملتزم بالدبلوماسية لحل قضية الحدود مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ألمانيا، الثلاثاء، أنها لمست جدية الحكومة السودانية بمعالجة قضايا الحدود الإثيوبية، وفق الأعراف الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية فيليب أكرمان، وعضوا مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، الثلاثاء، بالقصر الجمهوري، كل على حدا، بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.

وقال أكرمان، في بيان، من مجلس السيادة إن "اللقاء تطرق لقضايا الفترة الانتقالية والتطورات السياسية الداخلية في البلاد، بجانب الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية".





وأضاف أن "اللقاء تناول الأوضاع بولايات دارفور وجهود الحكومة لمعالجتها بصورة سلمية".

وتابع: "هذه رسالة مهمة وجيدة سأحملها إلى بلدي"، وذلك في إطار اهتمام ألمانيا بقضايا السودان.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الألماني، أنهم تناولوا باهتمام قضية دارفور.

ولفت إلى أنه لمس تفهما عميقا من عضوي مجلس السيادة بشأن الأوضاع في المنطقة وما يجري فيها على الأرض ووصف اللقاء بأنه كان مثمرا وبناء.





كانت وزارة الخارجية السودانية أكدت، الثلاثاء، مسؤولية الحكومة الحفاظ على الأمن في دارفور وجميع أرجاء السودان، وحملت الحكومة مسؤوليتها عن حماية المدنيين.

وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أنها تتابع بأسف التطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض مكونات المجتمع في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مشيرة إلى التعديات التي وقعت في مدينة الجنينة.

وتأسفت الوزارة لسقوط قتلى وجرحى وتشريد الكثيرين من سكان الجنينة والتخريب الذي وقع على الممتلكات.