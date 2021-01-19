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التعليم السعودية: عدم عودة التدريس حضوريا في المدارس إلا بعد التأكد من ضمان سلامة الطلاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم عودة التدريس حضوريا في المدارس، إلا بعد التأكد من ضمان سلامة الطلاب.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري: "لن تعود الدراسة حضوريًا حتى يتم التأكد من ضمان سلامة الطلاب.. والأولوية للمعلمين والمعلمات في أخذ لقاح ".

 

وأضافت: " ليس هناك أي قرار صادر حتى الآن بخصوص ما بعد الـ 10 أسابيع للفصل الدراسي الثاني.. لأن جائحة كورونا لا يمكن التنبؤ بها".

 

وتابعت: " العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول ابتدائي للطلاب والطالبات"، مشيرا إلى أن: "سيتم إدراج «المهارات الرقمية» لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي اعتبارًا من العام القادم".

 

يأتي ذلك مع استمرار التعليم عن بعد في السعودية، وذلك ضمن القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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