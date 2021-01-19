جانيت يلين: بايدن يركز على الإغاثة وليس زيادة الضرائب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت جانيت يلين المرشحة لرئاسة الخزانة الأمريكية، إن الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الاقتصادي يركزون الآن على تقديم إغاثة سريعة للأسر الأمريكية المتضررة من جائحة فيروس «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، وليس على زيادة الضرائب.



وأبلغت الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعضاء لجنة المالية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع اليوم، أنها تتفق مع الرأي القائل بأن تخفيضات ضرائب الشركات التي استحدثتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 2017 حسّنت القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.

وقالت، إن بايدن لا يقترح زيادة ضريبة الشركات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2017. لكنها أضافت أن من المهم أيضاً أن تدفع الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء حصتهم العادلة من الضرائب.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح بعد تقارير أرباح تبعث على التفاؤل من بنوك أمريكية كبرى ومن شركة هاليبرتون، واطمئنان المستثمرين بعد كلمة جانيت يلين دافعت فيها عن حزمة تحفيزية تتضمن إنفاقاً عاماً ضخماً.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.24 % إلى 30887.42 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي 0.36 % إلى 3781.88 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع 1.03 % إلى 13132.73 نقطة.