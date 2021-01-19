شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الجمهوريين في «الشيوخ»: ترامب «حرض» الحشود خلال اقتحام الكابيتول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «حرض» الحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس في السادس من كانون الثاني/يناير، و«شحنها بالأكاذيب».

وقال السيناتور النافذ عن ولاية كنتاكي «الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس إلى جانب أشخاص نافذين آخرين. حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف؛ لوقف مصادقة الكونجرس على فوز الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية».