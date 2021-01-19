شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مهاجراً يحاولون اختراق السياج الحدودي بين إسبانيا والمغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

حاول 150 مهاجراً من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الثلاثاء، اختراق السياج الحدودي المحيط بجيب مليلية الإسباني شمال المغرب، تمكن 87 منهم من العبور بينما اعتقل 36 في المغرب.

وقال الناطق باسم بلدية مليلية إن «87 منهم» نجحوا في الدخول إلى إسبانيا رغم تدخل قوات الأمن المغربية والإسبانية. وأوضح أن 9 مهاجرين أصيبوا بجروح أثناء محاولتهم العبور الثلاثاء نقلوا إلى المستشفى، فيما نقل الآخرون إلى مركز لإيواء المهاجرين.

من جهته، أفاد مصدر في السلطات المحلية لمدينة الناظور المحاذية للجيب الإسباني شمال المغرب عن «اعتقال 36 من أصل نحو 200 مهاجر، بينما لاذ الآخرون بالفرار».

يمثل جيبا مليلية وسبتة الإسبانيين الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، ويخضعان لحراسة مشددة لمنع تسلل المهاجرين إليهما عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يحيط بهما.

وتعد هذه المحاولة التي حصلت قبيل الفجر الأكبر منذ 20 آب/أغسطس حين حاول نحو 300 مهاجر اختراق السياج الحدودي، تمكن 30 منهم فقط من العبور بينما لقي أحدهم مصرعه.

منذ مطلع كانون الثاني/يناير تمكن 60 مهاجراً من تسلق السياج المحيط بمليلية و70 في سبتة، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.