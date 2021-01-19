شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يمدد حظر التجول الليلي أسبوعين للتصدي لـ «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - أ ف ب

مدد المغرب، الثلاثاء، حظر التجول الليلي وإجراءات احترازية أخرى لأسبوعين إضافيين بغية التصدي لوباء كوفيد-19، وهي إجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أسابيع، فيما تترقب البلاد بدء حملة تلقيح ضد الوباء.

وقالت الحكومة في بيان إنها قررت تمديد العمل أسبوعين إضافيين ابتداء من التاسعة مساء الثلاثاء بالإجراءات الاحترازية، التي تشمل حظر تجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً ومنع الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر والمحال التجارية الكبرى في الثامنة مساء.

ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ آذار/ مارس 2020، شهراً آخر حتى 10 شباط/ فبراير، بينما يظل السفر الى المملكة ومنها مشروطاً بحيازة فحص سلبي للفيروس.

كما تخضع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الأكثر تضرراً من تفشي الوباء لحظر تجول ليلي منذ أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى قيود على التنقل من وإلى مدن عدة منذ تموز/يوليو.