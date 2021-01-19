كيف سيكون يوم تنصيب بايدن؟

متابعة: غادة الحوراني

تأثر الحدث التقليدي ليوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كثيراً بالتوترات السياسية في الولايات المتحدة وجائحة «كوفيد-19»، لذلك سيؤدي الرئيس ونائبته كاملا هاريس اليمين في حدث تم تقليصه.

ويُجرى احتفال التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة، وسيشهد وسط العاصمة واشنطن إغلاقاً للحياة الطبيعية تحسباً لأي هجوم من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبالرغم من ذلك، لن يخلو حفل تنصيب بايدن من معظم البروتوكولات المعتادة لتولي رؤساء أمريكا مناصبهم. ويتطلع الكثيرون إلى معرفة ما يتضمنه أول حفل مصغر في تاريخ أمريكا.

من المقرر أن تستهل الولايات المتحدة رئاسة جو بايدن بيوم التنصيب الذي سيتم التركيز فيه، وفقاً للجنة الافتتاحية الرئاسية التي تقود ترتيبات الحفل، على موضوع «أمريكا المتحدة». وجاء في بيان للجنة «لقد شهدنا عدداً لا يحصى من الأبطال في العام الماضي يصعدون إلى الخطوط الأمامية ويخدمون إخوانهم الأمريكيين، لذلك نحن نروي قصصهم، وننشر نورهم الجماعي ونحتفل بأفضل ما في بلادنا وشعبها من خلال برنامجنا الاحتفالي». وكشفت لجنة التخطيط رسمياً عن توقعات يوم التنصيب.

وفقاً للدستور الأمريكي، يجب على جميع الرؤساء المنتخبين، أولاً أداء القسم الافتتاحي، قبل أن يصبحوا رؤساء بصورة رسمية. وتمشياً مع هذا التقليد، سيتولى بايدن الرئاسة في حفل موسع في مبنى الكابيتول الأمريكي، ابتداء من الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أي 4 مساء بتوقيت جرينتش) ومن المقرر بدء عرض افتتاح بعد فترة وجيزة في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش.

مع ذلك، تظل واشنطن العاصمة والمنطقة الحضرية المحيطة بها في حالة تأهب قصوى، حيث أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استمرار التهديدات بشن هجمات ضد المؤسسات الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد.

وأصدر عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، إعلان طوارئ حتى 21 يناير يسمح للمسؤولين بإصدار أوامر للشركات والمقيمين في الداخل، حيث قال للصحفيين: «يواصل ترامب إثارة الغضب والعنف من خلال القول إن الانتخابات الرئاسية كانت مزوَّرة».

ولن يستقبل منتزه «ناشونال مول» هذا العام الممتد من نصب واشنطن إلى مبنى الكابيتول، الحشود المبتهجة بفوز مرشحهم، إذ سيبقى مغلقاً أمام الجمهور، إلى جانب عشرات الشوارع والمعالم الأثرية. لذلك تمت إزالة المدرجات المخصصة للجمهور.

إذاً، من الذي سيحضر، وماذا سيتضمن حفل التنصيب؟

على إثر رفض دونالد ترامب حضور حفل التنصيب، وتماشياً مع التقاليد، سيحضر الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج دبليو بوش برفقة السيدتين الأولين السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش مراسم التنصيب. وتعهد مايك بنس بالحضور بروح الوحدة، في تحد مباشر لترامب.

وسيبدأ التنصيب الرسمي تقليدياً بسير موكب الرئيس من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول الأمريكي. وستؤدي هاريس قسمها الافتتاحي أولاً، لتصبح رسمياً أول امرأة في البلاد، نائبة رئيس أمريكي من أصل هندي.

وسيؤدي بايدن اليمين بإعلان الولاء لأمريكا في الجهة الغربية لمبنى الكابيتول، ثم ستغني نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا النشيد الوطني. كما يشهد الحفل قراءة الشعر وحفل موسيقي لجينيفر لوبيز. ليتم بعد ذلك حضور الرئيس المنتخب قداساً دينياً في كنيسة سان جون والتوجه إلى حفل التوقيع، والذي يعتبر أول إجراء رسمي، ثم الانتقال إلى مأدبة الغداء الافتتاحية التي يعود تاريخها إلى عام 1897.

بعد ذلك، سوف يشق بايدن وهاريس طريقهما إلى الجهة الشرقية لمبنى الكابيتول، وسط عروض ومسيرات عسكرية، ويشقان طريقها عبر شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض.

وينضم الممثل توم هانكس، والموسيقي جون بون جوفي، إلى نجمي البوب ديمي لوفاتو، وجوستين تيمبرليك، لاستقبال رئاسة بايدن، في حفل سيتم بثه مباشرة على قنوات التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية.