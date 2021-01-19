شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن البدء بتلقيح لاجئين سوريين في الأردن ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مخيم الزعتري - رويترز

بدأ اللاجئون السوريون المقيمون في مخيم الزعتري بالأردن، في الآونة الأخيرة، يتلقون لقاح «كوفيد-19» في المركز الأردني لأمراض الصدر بمنطقة المفرق في إطار برنامج التطعيم الوطني في المملكة.

وأوضح بيان رسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ أن برنامج التطعيم الأردني يشمل كل من يقيمون على أرض المملكة، بمن فيهم اللاجئون، وطالبو اللجوء الذين يحق لهم تلقي التطعيم مجاناً.

وقال مسؤول في المفوضية بالأردن في تصريح صحفي؛ إن 70 لاجئاً، بينهم عراقيان، تلقوا التطعيم منذ الخميس.

وقال اللاجئ السوري موسى حمزة؛ إن «المطعوم ضد الأمراض، والحمد الله أنه نافع، وليس فيه ما يضر، ونشكر الله على نعمة هذا الدواء، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن جميع أمة محمد».

«لا تفرقة بين متلقي اللقاح»

وقال محمد الحواري، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، إن «التسجيل من خلال المنصة لا يفرق بين أردني أو غير أردني، أو لاجئ، وحتى الأرقام الخاصة بوثائق اللجوء قُبلت مكان الأرقام الوطنية للأردنيين في داخل النظام؛ ما أتاح للعاملين في قطاع الصحة مِن اللاجئين المتطوعين، أو كبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أن يسجلوا ويحظوا بالأولوية، مثلهم مثل أي أردني، وبالتالي نعتقد أن الدفعات الأولى من اللاجئين إلى هذه اللحظة تعدت الـ70 منذ بداية الحملة التي انطلقت، الخميس، لجميع من في الأردن، وستسمر حتى تشمل جميع اللاجئين بمختلف جنسياتهم».

ومنذ ظهور أول حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاجئين في الأردن في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، تقول المفوضية إنه ثبتت إصابة 1928 لاجئاً، يعيشون في مخيمات اللاجئين بالفيروس.

وبدأ الأردن الأسبوع الماضي برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا يهدف إلى تطعيم واحد من كل أربعة من سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.