شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة تقتل 15 شخصاً دهساً خلال نومهم على قارعة طريق في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحمد أباد (الهند) - أ ف ب

أعلنت السلطات الهندية، الثلاثاء، قضاء 15 شخصاً على الأقل، بعدما دهستهم شاحنة في مقاطعة سورات بولاية غوجارات غرب البلاد لدى نومهم على قارعة الطريق.

وأوضح ضابط الشرطة أوشا رادا، أن من بين الضحايا طفلة، إضافة إلى ثماني نساء وستة رجال. وأضاف أن سائقي الشاحنة والجرار أوقفا إثر الحادثة.

وقد أدت الحادثة إلى جرح ستة أشخاص آخرين، وهي وقعت إثر اصطدام الشاحنة بجرّار زراعي ينقل قصب السكر بعيد منتصف الليل عند تقاطع مروري.

وقال ضابط الشرطة س.م. جاديجا إن سائق الشاحنة «فقد السيطرة على المركبة ولدى خروجه من المسار دهس عمالاً كانوا ينامون على قارعة الطريق».

وفي 2019، قضى أكثر من 150 ألف شخص في حوالي 500 ألف حادث مروري على الطرق الهندية، بمعدل 410 وفيات يومياً أو 17 وفاة في الساعة، وفق بيانات حكومية.

وقال وزير النقل الهندي نيتين غادماري الاثنين لدى إطلاقه حملة وطنية للسلامة المرورية إن الحكومة تأمل تقليص الوفيات والحوادث المرورية إلى النصف بحلول 2025.