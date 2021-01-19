شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين بعجمان، بحضور حمد تريم، مدير منطقة عجمان الطبية، ومريم المعمري المديرة التنفيذية، الثلاثاء انطلاق مبادرة تطعيم كبار المواطنين، وأصحاب الهمم في منازلهم ضد «كوفيد-19»، التي ينفذها المكتب، دعماً للحملة الوطنية «يداً بيد نتعافى».

وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد، أن الحملة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين حتى يبقى المجتمع آمنا وصحيا، موضحاً أن مكتب شؤون المواطنين ينفذ الحملة بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية «الرعاية الصحية الأولية».

وأشار إلى التعاون والتنسيق مع المنطقة، والوزارة، لتطعيم كبار المواطنين القادرين على التنقل في مقر وزارة تنمية المجتمع، بحسب الأيام المحددة لذلك، لا سيما أن هذه الفئة لها الأولوية، لأنها أكثر عرضة للإصابة بالفيرس وقد تكون المضاعفات أكثر صعوبة عليها ".

فيما قالت مريم المعمري: إن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير جميع الإمكانات للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته في مواجهة الفيروس. مشيدة بالجهود التي تبذلها المنطقة، لتحقيق الحملة لأهدافها، ومقدرة لجهود مركز عجمان للاتصال، في تلقي مكالمات كبار المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح على الخط الساخن (80070). (وام)