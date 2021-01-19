21 يوماً.. ويتحقق حلم الإمارات والعرب بالوصول إلى المريخ

21 يوماً فقط، تفصل الإمارات عن تحقيق أبرز إنجاز علمي لها وللعرب في عام 2021، بوصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ، في 9 فبراير، قاطعاً مسافة 493.5 مليون كيلومتر.

ويترقب العالم، وصول المسبار الإماراتي إلى الكوكب الأحمر، الذي تحقق به الإمارات إنجازاً تاريخياً تتوج به رحلة امتدت لخمسين عاماً من التأسيس والبناء والتمكين والإنجازات، منذ إعلان الاتحاد عام 1971.

ومع انتهاء مرحلة الملاحة في الفضاء، يبدأ المسبار مرحلة الدخول إلى مدار المريخ، وهي من أهم المراحل، حيث سيركز فريق المهمة على إدخال المسبار في مدار التقاط حول المريخ بأمان. ولإتمام هذه المهمة بنجاح، ستحرق نصف كمية الوقود الموجودة في خزانات المسبار، لإبطائه إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط.

وتستمر عملية حرق الوقود، باستخدام محركات الدفع العكسي (دلتا في) لمدة 30 دقيقة لتقليل سرعة المسبار من 121 ألف كم/ساعة إلى 18 ألفاً، ولكونها عملية دقيقة، فقد صمّم المسبار لهذه المرحلة بحيث يشغل مستقلاً.

وتشهد هذه المرحلة إعادة فحص جميع الأجهزة الفرعية الموجودة على متن المسبار، قبل الانتقال إلى المرحلة العلمية، كما في مرحلة العمليات المبكرة. وبمجرد اكتمال عمليات الدخول إلى مدار المريخ، سيكون أول اتصال للمسبار مع المحطة الأرضية، عبر شبكة الاتصالات في إسبانيا.

وتعقب مرحلة الدخول إلى مدار المريخ، مرحلة الانتقال من مدار الالتقاط إلى مدار علمي مناسب، ليتمكن من أداء مهامه العلمية المخطط لها، ويكون المدار العلمي بيضاوياً وتصل مدة الدورة الواحدة حول الكوكب فيه إلى 40 ساعة، وفيه سيكون المسبار، على ارتفاع 1000 كيلومتر فوق سطح المريخ، وعلى بعد 49380 كيلومتراً منه.

وسيلتقط المسبار الصورة الأولى للمريخ عبر أجهزته العلمية، خلال وجوده في مدار الالتقاط، ثم يجدول الاتصال اليومي مع المحطة الأرضية، ليتمكن فريق المهمة من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر وبيانات العمليات المختلفة.

وسيتخذ «مسبار الأمل» في المرحلة العلمية، مداراً بيضاوياً حول المريخ على ارتفاع بين 20 ألفاً و 43 ألف كيلومتر، يستغرق فيه المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

و ُيعد المدار الذي اختاره فريق الإمارات لاستكشاف المريخ مبتكراً للغاية وفريداً من نوعه وسيسمح للمسبار بإمداد المجتمع العلمي بأول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ وطقسه على مدار 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع. (وام)