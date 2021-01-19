شكرا لقرائتكم خبر عن «لوبين» أنجح عمل فرنسي على «نتفليكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

حقق مسلسل «لوبين» نسب مشاهدة مرتفعة عبر «نتفليكس»، إذ تتابعه حوالي سبعين مليون أسرة في العالم، في مستوى قياسي للمسلسلات الفرنسية، وفق تقديرات نشرتها المنصة الأمريكية العملاقة، الثلاثاء.

وأوضحت الشبكة، أن عدد الأسر التي تتابع المسلسل سيصل إلى 70 مليوناً بحلول الخامس من شباط/فبراير، أي بعد 28 يوماً من بدء عرضه، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة «20 مينوت».

ويتخطى «لوبين» تالياً «ذي كوينز غامبيت»، أحد أنجح المسلسلات في تاريخ المنصة والذي وصل عدد مشاهديه إلى 62 مليون شخص عبر «نتفليكس».

وكتب نجم مسلسل «لوبين» الممثل عمر سي، عبر حسابه على تويتر «70 مليونا! هذا جنون! أنا بمنتهى الفخر لأن (لوبين) هو أول مسلسل فرنسي على نتفليكس يحقق مثل هذا النجاح العالمي. ما كان ذلك ليتحقق لولاكم. شكراً لكم جميعاً».

وقد احتل المسلسل المؤلف من عشر حلقات من إنتاج شركة «غومون»، المركز الأول على «نتفليكس» في حوالي عشرة بلدان بينها البرازيل وفيتنام والأرجنتين وإسبانيا.

وفي مؤشر إلى حجم الظاهرة، تصدّر كتاب المؤلف الفرنسي موريس لوبلان عن مغامرات «اللص الظريف» أرسين لوبين الذي اقتُبس منه المسلسل، قائمة الإصدارات الأكثر مبيعاً عبر شبكة «أمازون» بفرعها الفرنسي.