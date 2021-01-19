شكرا لقرائتكم خبر عن منع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات أثناء الضباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت شرطة أبوظبي، من مخاطر حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق الإمارة الداخلية والخارجية، أثناء تشكل الضباب معلنة عن ايقاف حركتها لحين وضوح الرؤية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية، حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية، لجعل الطرق أكثر أمناً.

ودعت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات، إلى الالتزام بالقرار، أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية، لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الأحوال الجوية.

وذكرت انها ستخالف غير الملتزمين، بغرامة 500 درهمـ و4 نقاط مروريةـ حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017. (وام)