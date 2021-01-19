شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يعزّي بوفاة محمد ضاعن القبيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله، محمد ضاعن القبيسي، أحد أبناء جزيرة دلما. وقال عبر حسابه على «تويتر»: قدمنا خلال اتصال هاتفي، واجب العزاء إلى أسرة وذوي المغفور له بإذن الله، محمد ضاعن القبيسي، أحد أبناء جزيرة دلما، الأعزاء على قلوبنا جميعاً. نسأل المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.