شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب «فورمولا1» لموسم 2021 في البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف البحرين تجارب الموسم المقبل لبطولة العالم للفورمولا1 بين 12 و14 مارس/ آذار على حلبة صخير، بحسب ما أعلن، الثلاثاء، مروّج البطولة والاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

وكانت التجارب مقررة في مدينة برشلونة الإسبانية مطلع مارس/ آذار، لكنها انتقلت بعد تأجيل السباق الأول في الموسم في أستراليا إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وينطلق الموسم القياسي المؤلف من 23 سباقاً في البحرين في 28 مارس، بعد أسبوع من الموعد الأساس في ملبورن. ولم يتم تحديد موعد لجائزة الصين الكبرى التي تأجلت أيضاً والمقامة عادة في إبريل/ نيسان.

وتقلصت تجارب الشتاء إلى ثلاثة أيام بدلاً من ستة، فيما بقيت السيارات كما هي تقريباً على غرار موسم 2020، في محاولة لتقليص النفقات وسط الأزمة المالية الناجمة عن كورونا.