شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة توفّر اللقاح لتطعيم منتسبيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أطلقت القيادة، حملة لتطعيم منتسبيها بلقاح فيروس «كورونا» بقسم الخدمات الطبية. وجاء إطلاق الحملة بحضور العميد الدكتور جاسم البكر، من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعقيد محمد الخاطري، مدير الخدمات المساندة، والعقيد الدكتور ناصر البكر، مشرف الحملة، والمقدم صقر بن محمد القاسمي، رئيس قسم الخدمات الطبية.

وأكد اللواء النعيمي، حرص القيادة العامة على سلامة منتسبيها بتوفير اللقاح للجميع، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في جميع المؤسسات الصحية للقضاء على الفايروس، مع الاستعداد الدائم لتقديم أفضل الخدمات الشرطية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتعزيز الأمن والأمان.

وتأتي الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة، وقسم الخدمات الطبية في شرطة الشارقة، وفق الإجراءات المتبعة في الدولة، واتباع افضل الممارسات لضمان الوصول لمرحلة التعافي، وعودة الحياة لطبيعتها.