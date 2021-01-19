شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية لمكافحة العمى في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة بالكشف على أكثر من 15.000 مريض، وإجراء ما يقارب 1.200 عملية جراحية، وتوزيع 3.000 نظارة طبية وأدوية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي، حيث تستهدف الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في ولايات:الخرطوم، أم درمان، الكلاكلة.
كما امتدت أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مملكة الأردن حيث وزع المركز أمس 1.595 حقيبة شتوية و3.190 بطانية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف لهم بمحافظات عمّان وإربد ومأدبا والبلقاء وعجلون، استفاد منها 8.035 من الأفراد، كما وزع 108 أطنان و170 كلج من السلال الغذائية للنازحين في مديرية دار سعد التابعة لمحافظة عدن باليمن، استفاد منها 6.060 من الأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة سعودية لمكافحة العمى في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.