شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية لمكافحة العمى في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في السودان، بحضور وفد من وزارة الصحة السودانية وممثلي سفارة المملكة لدى السودان وفريق من المركز.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة بالكشف على أكثر من 15.000 مريض، وإجراء ما يقارب 1.200 عملية جراحية، وتوزيع 3.000 نظارة طبية وأدوية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي، حيث تستهدف الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في ولايات:

الخرطوم، أم درمان، الكلاكلة.

كما امتدت أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مملكة الأردن حيث وزع المركز أمس 1.595 حقيبة شتوية و3.190 بطانية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف لهم بمحافظات عمّان وإربد ومأدبا والبلقاء وعجلون، استفاد منها 8.035 من الأفراد، كما وزع 108 أطنان و170 كلج من السلال الغذائية للنازحين في مديرية دار سعد التابعة لمحافظة عدن باليمن، استفاد منها 6.060 من الأفراد.