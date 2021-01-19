السودان يدعو المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين

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وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، «إنه في إطار جهودها لاحتواء أزمة اللاجئين الفارين من الصراع في إقليم التقراي إلى شرق السودان، ظلت بعثة السودان الدائمة في جنيف تتابع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطورات الأوضاع في شرق البلاد، وجهود المفوضية لحشد الموارد لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين».ولفتت الانتباه إلى البيان الصحفي الذي أصدرته المفوضية بشأن إطلاقها نداء عاجلا للحصول على مبلغ 156 مليون دولار، بالتعاون مع ثلاثين شريكا في المجال الإنساني، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن سوى 46 مليون دولار، أي ما يعادل 30% من مجمل المبلغ المطلوب، ولذلك فهي تدعو الشركاء والمانحين إلى تقديم إسهامات إضافية وعاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في شرق السودان.
على صعيد آخر قال مسؤول حكومي أمس، «إن ما لايقل عن 55 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات عرقية بين مزارعين ورعاة».
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