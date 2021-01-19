16 موقوفا تركيا بداعي انتمائهم لداعش

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ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لمديرية الأمن بالمدينة أن القوات الأمنية شنت عمليات أمنية متزامنة على 20 منزلا للمشتبهين في أحياء مختلفة من اسطنبول، أوقفت خلالها 16 شخصا.وأشار البيان إلى أنه يشتبه في مشاركة الموقوفين في الاشتباكات ضمن صفوف تنظيم داعش أو تأمين الدعم اللوجيستي والمادي له، وكثفت السلطات التركية مؤخرا حملاتها لتوقيف المشتبهين بالانتماء لداعش.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
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