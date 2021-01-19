شكرا لقرائتكم خبر ظريف: لسنا في عجلة لعودة الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ادعى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس أن بلاده ليست على عجلة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة (إرنا) عن ظريف قوله أمام البرلمان الإيراني أنهم يتبعون توجيهات خامنئي بشأن الاتفاق مع أمريكا.

وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السياسة الخارجية، قال ظريف «إن القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي، لا دفنه».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني «إن قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة، لكن متى ما نفذت أمريكا التزاماتها وألغت الحظر عن إيران، يمكنها العودة إلى الاتفاق النووي في إطار 5+1».