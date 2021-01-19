شكرا لقرائتكم خبر ظريف: لسنا في عجلة لعودة الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة (إرنا) عن ظريف قوله أمام البرلمان الإيراني أنهم يتبعون توجيهات خامنئي بشأن الاتفاق مع أمريكا.وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السياسة الخارجية، قال ظريف «إن القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي، لا دفنه».
وأضاف وزير الخارجية الإيراني «إن قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة، لكن متى ما نفذت أمريكا التزاماتها وألغت الحظر عن إيران، يمكنها العودة إلى الاتفاق النووي في إطار 5+1».
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: لسنا في عجلة لعودة الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.