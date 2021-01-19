حالة عدم الاستقرار.. هطول أمطار بشوارع ومناطق بالقاهرة - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت بعض شوارع ومناطق بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ما أدى إلى تعطل الحركة المروية بعض الشيء.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بين 3 إلى 4 درجات.

وقال شاهين لمصراوي اليوم، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على فترات متقطعة من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، على أن تكون خفيفة على بعض المناطق، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى، وتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة مئوية، ويوم الخميس 18 درجة، ويوم الجمعة 19 درجة، على أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا تدريجيا بمعدل درجة بشكل يومي، لتتراوح بين 18 ـ 19 درجة ابتداء من يوم الخميس، فيما تتراوح على محافظات السواحل الشمالية بين 18 ـ 19 درجة، وشمال الصعيد بين 19 ـ 20 درجة وجنوب الصعيد بين 22 ـ 24 درجة مئوية.

وأشار شاهين، إلى أنه عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بشكل عادي، ما يدل على استقرار الأحوال الجوية، متابعا: "لم نحذر من الشبورة بشأن أنها كثيفة أو ضباب حتى الآن".