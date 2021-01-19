اعتقال عشرات العسكريين في تركيا على خلفية محاولة انقلاب 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (بي بي سي)

أمرت السلطات التركية، باعتقال 238 شخصًا، غالبيتهم عسكريون في الخدمة، في إطار عملية تستهدف تعقب المشتبه في صلاتهم بالداعية فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016.

وعلى حد ما أعلن، فإن المداهمات جرت في 60 إقليمًا، وهي جزء من حملة تشنها السلطات منذ 4 سنوات وشملت عدة قطاعات من بينها التعليم والقضاء، لملاحقة من تقول تركيا أنهم أتباع لـ"فتح الله جولن"، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وينفي جولن أي صلة له بمحاولة انقلاب عام 2016 التي سقط فيها أكثر من 250 قتيلاً.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات التركية 80 ألفًا لمحاكمتهم، وعزلت، وأوقفت عن العمل 150 ألفًا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش، وسرحت أكثر من 20 ألفًا من الجيش.