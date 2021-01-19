يلين تحضّ الكونجرس على «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضّت مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء الكونجرس، اليوم الثلاثاء، على دعم حزمة المساعدات الكبيرة لاقتصاد البلاد الذي ضربته جائحة «كوفيد-19»، بحسب تصريحات معدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واقترح بايدن، الذي سيتولى منصبه الأربعاء، حزمة إنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة الشركات والأسر التي تكافح وسط الوباء، وسيتم تكليف يلين مهمة تمرير هذا القانون الضخم، من خلال الكونجرس، حيث يشعر البعض بالقلق من ارتفاع عجز الموازنة.

وستقول يلين للجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة تثبيتها في منصبها «لا الرئيس المنتخب ولا أنا، نقترح حزمة الإعفاء هذه من دون تقدير عبء ديون البلاد».

وتضيف «لكن في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، فإن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التصرف بمسؤولية».

إذا أكد الكونجرس تعيينها ستصبح يلين أول وزيرة للخزانة بعد أن كانت أيضاً أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفدرالي. وستتولى المنصب في وقت يحاول أكبر اقتصاد في العالم النهوض مجدداً بعد الجائحة التي تسببت في تسريح عشرات الملايين من العمال، وبتقلص حاد في النمو الاقتصادي.

وستكون أيضاً واحدة من وزراء الخزانة القلائل الذين لديهم خلفية عن الاقتصاد والسياسة، عوضاً عن العمل سابقاً فقط في أحد مصارف الاستثمار في وول ستريت.



