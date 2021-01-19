خفر السواحل اليوناني ينقذ 27 مهاجراً بجزيرة ليسبوس

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قالت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن خفر السواحل انتشل جثة رجل وأنقذ 27 عند شاطئ صخري بجزيرة ليسبوس بعد أن وصلوا على متن زورق من تركيا فيما يبدو.

وقال مسؤول في خفر السواحل "أنقذنا 11 رجلاً و15 امرأة وطفلاً واحداً. الجميع في صحة طيبة"، مضيفاً أن المهاجرين من الصومال فيما يبدو.

وتصدرت اليونان أزمة مهاجرين في عامي 2015 و2016 عندما استخدم مئات الآلاف ليسبوس، التي تبعد بضعة كيلومترات عن ساحل تركيا، وجزراً قريبة منها في شمال بحر إيجه بوابة دخول رئيسية إلى أوروبا.

وانخفض تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى اليونان بنسبة 80 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2019. لكن أكثر من 15 ألفاً وصلوا بحراً وبراً طبقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحتى في الشتاء ما زال البعض يحاول ارتياد طريق البحر باستخدام زوارق من تركيا في رحلات محفوفة بالمخاطر.