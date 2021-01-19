ألمانيا تمدد الإغلاق الشامل لاحتواء جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، اليوم الثلاثاء، على تمديد الإغلاق الشامل من أجل احتواء جائحة كورونا، ومنع موجة جديدة من التفشي.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مشاركة في المشاورات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنه تقرر تمديد الإغلاق إلى 14 فبراير المقبل.

وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الإغلاق نهاية هذا الشهر.

ويعني تمديد الإغلاق العام أن المطاعم والمرافق الترفيهية والمحلات التجارية ستظل مغلقة.

ولا تزال الاستثناءات تنطبق على متاجر المواد الغذائية، على سبيل المثال.

ومع ذلك، لم يتم الاتفاق حتى الآن على الورقة الكاملة لاقتراحات الحكومة الاتحادية بشأن تدابير احتواء الجائحة.

أصيب أكثر من 2,05 مليون شخص بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، توفي منهم 47622 شخصا، وفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.