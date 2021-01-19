بايدن ينوي تغيير سياسات ترامب حول الهجرة والمناخ وكورونا

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يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تغيير بعض السياسات التي انتهجها الرئيس الحالي دونالد ترامب، خاصة في مجال الهجرة وتغير المناخ والتصدي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيوقع بايدن، في الأيام الأولى له في المنصب، عشرات الأوامر التنفيذية وسيحيل مشروعات قوانين كثيرة إلى الكونجرس.

- أزمة كوفيد-19:

يتوقع أن يسعى بايدن لتمرير مقترح لإنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار أميركي من أجل تسريع توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، مع تقديم معونات اقتصادية لملايين الأميركيين المتضررين من الجائحة. إضافة إلى فرض وضع الكمامات في كل المنشآت الاتحادية والطائرات والحافلات.

- منظمة الصحة العالمية:

تعهد بايدن، خلال الحملة الانتخابية، بإعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد أن انسحب ترامب منها.

- المناخ:

إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ المبرمة قبل خمس سنوات، بمشاركة نحو 200 دولة، لتفادي التداعيات الأسوأ لتغير المناخ. وكان ترامب قد تعهد العام 2016 بالانسحاب من الاتفاقية، ونفذ تعهده.

- الهجرة:

إلغاء حظر كل أشكال السفر تقريباً المفروضة على مواطني بعض الدول.

وتقديم مشروع قانون للكونجرس قد يقنن وضع ملايين المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون تصريح قانوني.

إعادة العمل بالبرنامج الذي كان يسمح ببقاء «الحالمين»، أي من نُقلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة وهم أطفال، في البلاد.

العدول عن سياسة ترامب التي كانت تفصل بين الآباء والأمهات المهاجرين وأبنائهم على الحدود، بما يشمل وقف الملاحقة القانونية للوالدين بسبب مخالفات بسيطة تتعلق بالهجرة، وإعطاء الأولوية للم الشمل بين الأبناء الذين جرى فصلهم عن أسرهم.