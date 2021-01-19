تسجيل أول إصابتين بسلالة فيروس “كورونا” المتحورة في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 07:48 مساءً - منذ 37 دقيقة

نقلت وكالة ”كونا“ الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل اليوم الثلاثاء، أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وقال المتحدث،“إنهما خضعتا لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) قبل المغادرة إلى الكويت، لكن نتائج نفس الاختبار الذي أُجري لهما عند الوصول جاءت إيجابية، وأظهرت فحوص أخرى أنهما مصابتان بالسلالة الجديدة من الفيروس“.

وكانت الكويت علقت، في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، الرحلات الجوية التجارية المباشرة من بريطانيا وإليها حتى إشعار آخر، وذلك بعد فترة وجيزة من رفع إغلاق دام 12 يومًا للحدود الجوية، والبرية، والبحرية، بسبب مخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة، بحسب “إرم نيوز”.

وسجلت الكويت 158244 إصابة بـ“كوفيد-19″ في المجمل، و948 وفاة منذُ تفشي فيروس كورونا.