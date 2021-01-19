شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري :نجاح لجنة « 5+5 » درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم إن نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة ( 5+5 )، يعد درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى، مجددًا في الوقت ذاته ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، أو تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا. وحذر المسماري في تصريحات صحفية اليوم، من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف، تُؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة، مشيرًا إلى استمرار عمليات نقل المرتزقة من تركيا وسوريا إلى ليبيا.