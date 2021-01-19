نيويورك ـ وكالات:

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن 11 دولة في العالم لم يصلها فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، وهذه الدول هي:

ـ جزر كوك: يبلغ عدد سكانها نحو 17000 نسمة

ـ توفالو: يقدر عدد سكانها بنحو 11500 نسمة

ـ تونجا: يبلغ عدد سكانها قرابة 104 آلاف نسمة.

ـ جزر بيتكيرن: يبلغ عدد سكانها 50 نسمة فقط.

ـ بالاو: يقدر عدد سكانها بنحو 18 ألف نسمة.

ـ نييوي: يبلغ عدد سكانها حوالي 1,612 نسمة.

ـ ناورو: يقدر عدد سكانها بحوالي 12700 نسمة.

ـ كيريباتي: يبلغ عدد سكانها قرابة 116 ألف نسمة.

ـ توكيلاو: عدد سكانها يقدر بحدود 1500 نسمة

ـ ميكرونيزيا: يبلغ عدد سكانها نحو 112 ألف نسمة

ـ تركمانستان: يقدر عدد سكانها بحوالي 5 ملايين نسمة.

كانت هذه تفاصيل خبر 11 دولة نجت من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.