الإصابة السابقة بالفيروس قد توفر حماية أقل من السلالة الجديدة

جوهانسبرج ـ رويترز: قال علماء إن الإصابة السابقة بفيروس كورونا ربما توفر حماية أقل من السلالة الجديدة التي تم تحديدها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا رغم أنهم يأملون في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين. وأثبتت الدراسات أيضا أن السلالة الجديدة ترتبط بشدة وبسهولة بالخلايا البشرية، وقال عالم الأوبئة البارز في جنوب أفريقيا سليم عبد الكريم إن هذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بنحو 50 في المئة. وقد ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء عن سالم عبد الكريم رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض “كوفيد19″ بجنوب إفريقيا، إن السلالة الجديدة التي تحمل اسم “501 في2″، والتي تم التعرف عليها في الشهر الماضي، “يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة” عن سابقاتها من السلالات.

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