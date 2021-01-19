مصابو كورونا فـي الموجة الثانية أصغر سنا مقارنة بالأولى وتوقعات بتجاوز الوفيات 100 ألف أسبوعيا

■ إصابة كويتيتين بالسلالة الجديدة

■ الإمارات تجري مسحة أنف لموظفي الوزارات كل 7 أيام

■ المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة

■ وفاة نحو 100 طبيب فـي سوريا

■ البرازيل تبدأ حملة التطعيم بلقاح سينوفاك

■ كاليفورنيا تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

كشفت مصادر طبية في بريطانيا عن طبيعة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من حيث أعمار المرضى وشدة الحالات. وحسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن المصابين بكوفيد19 في الموجة الثانية لتفشي الوباء، كانوا أصغر سنا مقارنة بمن أصيبوا في الموجة الأولى، هذا إلى جانب معاناتهم على نحو أكبر. وروى ديفيد باروت، البالغ من العمر 19 عاما، والذي زوّد بالأكسجين بعد إلحاق فيروس كورونا المستجد الأذى برئتيه، جانبا من معاناته مع المرض، حيث قال: “تطورت الأعراض لديّ بسرعة كبيرة حتى وجدت نفسي بحاجة ماسّة للأكسجين، وغير قادر على بذل أي مجهود”. ووفق الدكتور جون دي فوس الذي يعمل في وحدة كورونا بمستشفى “رويال سوري كاونتي”، فإن الموجة الثانية للوباء تميزت بإصابة أعداد كبيرة من الشبان على شاكلة ديفيد. وبيّن جون: “يعاني المصابون بكوفيد19 خلال الموجة الثانية أعراضا أكثر حدّة، كما أن المرضى هذه المرة أصغر سنا، ويظلون في المستشفى فترة أطول، ولا نستطيع التنبؤ بالتداعيات بعد الشفاء”. من جهة أخرى، توقعت منظمة الصحة العالمية تجاوز وفيات العالم 100 ألف أسبوعيا جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، إنه من المتوقع أن يتخطى عدد الوفيات في العالم جراء كورونا 100 ألف في الأسبوع. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 96 مليونا و 94 ألفا و 633 حالة.

خليجيا، أعلنت وزراة الصحة الكويتية رصد إصابة مواطنتين كويتيتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الصحة الكويتية إن نتائج فحوصات مسحات الـ PCR للمواطنتين الكويتيتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الـ PCR والذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس. من جهتها ألزمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات موظفي الحكومة بإجراء فحص مسحة الأنف للكشف عن الإصابة بـ”كورونا” كل سبعة أيام، في حال عدم تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا بميناء طنجة المتوسط لدى مغربي قادم من أيرلندا. في سوريا قال نقيب الأطباء الدكتور كمال أسد عامر أن عدد حالات الوفاة بين الأطباء جراء فيروس كورونا بلغ حوالي 100 طبيب وذلك وفقاً للفحوص المخبرية. بدورها سجلت وزارة الصحة المصرية 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة. في فلسطين قال مسؤول صحي إنه من المتوقع تسلم شحنة أولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك5) المضاد لفيروس كورونا في غضون أيام. في لبنان دعا المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري اللبنانيين إلى ضرورة التزام المنازل في مواجهة خطر ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 87 حالة وفاة و5917 إصابة جديدة بكورونا. في السياق بدأت البرازيل في وقت متأخر الاثنين حملة تطعيم للوقاية من مرض كوفيد19 بجرعات من لقاح من شركة “سينوفاك” بيوتيك الصينية في أعقاب إجازة اللقاح للاستعمال الطارئ رغم أن وتيرة التطعيم ستعتمد على قدوم واردات تأخر وصولها. وبعد دقائق من موافقة هيئة الصحة الاتحادية على لقاح “سينوفاك”، كانت مونيكا كالازانس، وهي ممرضة في ساو باولو تبلغ من العمر “54 عاما”، أول من يتلقى اللقاح في البرازيل، بينما كان جواو جوريا محافظ ساو باولو يتابع الحدث.

في أميركا أصبحت كاليفورنيا أول ولاية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا. يأتي ذلك فيما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 يناير، شريطة أن يكون لديهم نتيجة سلبية أجريت في وقت قريب لاختبار “كوفيد 19”. من جهته قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه سيعزل نفسه حتى الأحد القادم بعدما تلقى تنبيها من تطبيق على الهاتف المحمول تابع لهيئة الصحة العامة من أنه قد يكون خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا. الى ذلك، كشفت مسودة قرار للحكومة الاتحادية الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل تريد تمديد إجراءات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا حتى 15 فبراير. في سياق متصل، قال وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.وقال إنه يشعر بتعب لكن لم تظهر عليه أعراض حادة. وألغى الوزير اجتماعاته إلا ما كان منها على الإنترنت. وكانت أعلنت وزارة الصحة في التشيك عن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة. في روسيا قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي إن بلادها تعتزم تطعيم أكثر من 20 مليونا ضد كوفيد19 في الربع الأول من هذا العام. وأضافت أن روسيا، التي سجلت لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تعتزم تسجيل لقاح ثالث يوم 16 فبراير.

آسيويا، قالت شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية إن تجربة سريرية في البرازيل أظهرت أن فاعلية لقاحها للوقاية من مرض كوفيد19 زاد نحو 20 نقطة مئوية عن المعتاد في مجموعة صغيرة من المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح بفارق زمني أطول. وقال متحدث باسم سينوفاك إن معدل الحماية لعدد 1394 مشاركا تلقوا جرعتين من اللقاح كورونافاك أو لقاحا وهميا بفارق ثلاثة أسابيع بلغ نحو 70 في المئة. بدورها أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 10 آلاف و 64 حالة إصابة بفيروس كورونا وذكرت شبكة “ان دي تي في” أن هذه تعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو سبعة أشهر.